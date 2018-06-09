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В Барнауле ночью выгорел огромный склад
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В Барнауле ночью выгорел огромный склад 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Пожар в складском помещении на пр. Космонавтов, 18 произошел в Барнауле ночью 9 июня.
Как сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 03:02 часа 9 июня, на место происшествия были направлены 28 человек личного состава и 8 едини техники. В 03:15 часов пожар локализовали, в 03:30 часов — полностью ликвидировали.
Повреждены стены, пол, кровля склада на площади 200 кв. метров. Люди не пострадали. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
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