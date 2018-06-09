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Лесные пожары в США возникли из-за неполадок в работе энергосети
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Лесные пожары в США возникли из-за неполадок в работе энергосети 

Российская Газета 1 час назад
Власти Калифорнии заявили, что многочисленные лесные пожары в октябре прошлого года были вызваны различными неполадками в работе энергооборудования. Жертвами огня стали 40 человек. Кроме того, сгорели почти 2 тысячи построек.
В документе, размещенном на сайте управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны, говорится, что пожары возникли из-за падения опор ЛЭП, обрыва проводов и их соприкосновения с деревьями. Оборудование, о котором идет речь, принадлежало компании Pacific Gas & Electric.
Осенью 2017 года на западе США были зафиксированы 170 природных пожаров. Ущерб оценивается в 10 миллиардов долларов, напоминает ТАСС.
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