Ещё
МЧС России заявило о 16-кратном росте числа жертв авиакатастроф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС России заявило о 16-кратном росте числа жертв авиакатастроф 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Количество авиационных катастроф на территории России в первом квартале 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в четыре раза, а гибель людей — в 16 раз, сообщает МЧС РФ.
Как следует из данных министерства, размещенных на официальном сайте, в первом квартале этого года в стране зарегистрированы четыре авиационные катастрофы, одна из которых — федерального уровня, а в 2017 году — одно крушение воздушного судна.
По данным МЧС, с начала текущего года в результате авиакатастроф в РФ погибли 80 человек и еще 85 пострадали (в 2017 году — 5 и 5 соответственно).
В феврале 2018 года в Раменском районе Московской области потерпел катастрофу самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск. Он разбился через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
По данным спасателей, количество погибших в авиационных катастрофах в России в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 76,7%, а пострадавших при них — на 74%. Число пострадавших за этот период снизилось на 74% (соответственно, 43 и 166 человек в 2017 и 2016 году).
Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше — в Дальневосточном и Южном ФО (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском ФО (40%).
Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 «Бекас», Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.
РИА Новости: последние новости
Вулкан уничтожил туристическую инфраструктуру на гавайском Большом острове Спасатели не нашли задымления в ТЦ "Капитолий" на севере Москвы Махачкалу и Буйнакск затопили ливни
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Игоря Ляха75
США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»96
Цены на бензин рухнули после слов Путина811
Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России366
В Турции погибли два туриста из РФ41
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение