МЧС: несущие конструкции дома при взрыве газа в Октябрьском не пострадали 

Специалисты пожарной лаборатории МЧС прилетели на вертолете из Хабаровска в поселок Октябрьский, чтобы осмотреть поврежденные конструкции многоэтажки в Ванинском района, где минувшей ночью произошел взрыв газа. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
«По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Однако имеются повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах. Наибольшие повреждения от пожара и хлопка получили три соседние квартиры второго этажа, там разрушены межкомнатные перегородки», — отмечает пресс-служба ведомства.
Сейчас дом отключен от газоснабжения и обесточен. Территория вокруг дома оцеплена.
С эвакуированными людьми работают психологи. Люди, эвакуированные из поврежденного дома, разместились у друзей и родственников.
В районе действует режим ЧС. В администрации создана межведомственная комиссия по оценке ущерба и проведения аварийно-восстановительных работ. Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» УК РФ.