МЧС: несущие конструкции дома при взрыве газа в Октябрьском не пострадали

Специалисты пожарной лаборатории МЧС прилетели на вертолете из Хабаровска поселок Октябрьский , чтобы осмотреть поврежденные конструкции многоэтажки в Ванинском района, где минувшей ночью произошел взрыв газа. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Однако имеются повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах. Наибольшие повреждения от пожара и хлопка получили три соседние квартиры второго этажа, там разрушены межкомнатные перегородки», — отмечает пресс-служба ведомства.

Сейчас дом отключен от газоснабжения и обесточен. Территория вокруг дома оцеплена.

С эвакуированными людьми работают психологи. Люди, эвакуированные из поврежденного дома, разместились у друзей и родственников.