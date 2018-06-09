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МЧС: несущие конструкции дома при взрыве газа в Октябрьском не пострадали
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МЧС: несущие конструкции дома при взрыве газа в Октябрьском не пострадали 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты пожарной лаборатории МЧС прилетели на вертолете из Хабаровска в поселок Октябрьский, чтобы осмотреть поврежденные конструкции многоэтажки в Ванинском района, где минувшей ночью произошел взрыв газа. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
«По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Однако имеются повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах. Наибольшие повреждения от пожара и хлопка получили три соседние квартиры второго этажа, там разрушены межкомнатные перегородки», — отмечает пресс-служба ведомства.
Сейчас дом отключен от газоснабжения и обесточен. Территория вокруг дома оцеплена.
С эвакуированными людьми работают психологи. Люди, эвакуированные из поврежденного дома, разместились у друзей и родственников.
В районе действует режим ЧС. В администрации создана межведомственная комиссия по оценке ущерба и проведения аварийно-восстановительных работ. Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» УК РФ.
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