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Швейцария — Япония — 2:0, Литва — Иран — 0:1 (обзоры)
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Швейцария — Япония — 2:0, Литва — Иран — 0:1 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных.
Швейцария — Япония — 2:0  Литва — Иран — 0:1
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