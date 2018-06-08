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СМИ: число погибших в результате крушения лодки у берегов Туниса выросло до 79
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СМИ: число погибших в результате крушения лодки у берегов Туниса выросло до 79 

ТАСС 39 минут назад
ТУНИС, 8 июня. /ТАСС/. Число нелегальных мигрантов, погибших в результате крушения лодки в воскресенье у юго-восточного побережья Туниса, увеличилось до 79. Об этом сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM.
Ранее МВД республики сообщало об обнаружении 74 тел погибших.
Сигнал бедствия с тонущей рыболовецкой лодки поступил в субботу. Прибывшим на место происшествия подразделениям Национальной гвардии и ВМС страны удалось спасти 68 мигрантов.
С 2015 года из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.
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