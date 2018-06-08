СМИ: число погибших в результате крушения лодки у берегов Туниса выросло до 79

ТУНИС , 8 июня. / ТАСС /. Число нелегальных мигрантов, погибших в результате крушения лодки в воскресенье у юго-восточного побережья Туниса, увеличилось до 79. Об этом сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM. Ранее МВД республики сообщало об обнаружении 74 тел погибших. Сигнал бедствия с тонущей рыболовецкой лодки поступил в субботу. Прибывшим на место происшествия подразделениям Национальной гвардии и ВМС страны удалось спасти 68 мигрантов. С 2015 года из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия , где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.