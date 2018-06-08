Источник: в Хабаровском крае произошел взрыв газа в жилом доме

Хабаровском крае в поселке Октябрьский в результате взрыва газа в пятиэтажном доме погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, при взрыве также пострадал один человек.

Как отмечается, в результате взрыва было нарушено остекление нескольких квартир.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Перми произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме.

Как отмечалось, взрыв и пожар произошли на втором этаже дома, в подъезде были выбиты стекла. Также в результате взрыва пострадали два человека, погибших нет.