В станице Преградной в КЧР, где из-за сильных ливней подтопило 500 домовладений, ввели режим ЧС

В станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесии из-за сильных ливней оказались подтоплены два социальных объекта и более 500 частных домовладений. В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации.

«Ввели режим ЧС, принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий сильного ливня, приведшего к подтоплению 550 домовладений, образовательной школы и детского сада. Ситуация под контролем. По предварительным данным, необходимости в эвакуации жильцов подтопленных домовладений нет. Если возникнет в этом нужда, у нас готов пункт для временного размещения граждан», — сообщил ТАСС замглавы районной администрации Кемал Ижаев.

По его словам, сейчас ситуация в районе стабилизируется, вода в основном уже сошла. До конца дня будет проведено повторное обследование улиц, попавших в зону подтопления, а в ближайшее время специальная комиссия приступит к оценке ущерба от стихии.

По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, в зоне подтопления, произошедшего из-за подъема воды в притоках реки Уруп, находятся 500 частных домовладений (из них 23 дома подтоплены) с придворовыми территориями, школа и детский сад. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, необходимость в эвакуации отсутствует, системы жизнеобеспечения не нарушены.