Ямальские коммунальщики не ждут погоды. Впереди десятки километров труб

Единый региональный коммунальный оператор «Ямалкоммунэнерго» начал подготовку к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

В этом году запланировали отремонтировать более 33 километров однотрубных тепловых сетей. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в компании, из них самые масштабные работы пройдут в Муравленко — 8878 метров и Пуровском районе — более 8 километров.

Что касается водопроводных сетей, то здесь коммунальщики планируют отремонтировать 15,5 километра, из них около 5 километров в Губкинском и более 3 километров в Пуровском районе. Также ремонту подвергнутся канализационные и электрические сети.