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Ямальские коммунальщики не ждут погоды. Впереди десятки километров труб
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Ямальские коммунальщики не ждут погоды. Впереди десятки километров труб 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Единый региональный коммунальный оператор «Ямалкоммунэнерго» начал подготовку к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
В этом году запланировали отремонтировать более 33 километров однотрубных тепловых сетей. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в компании, из них самые масштабные работы пройдут в Муравленко — 8878 метров и Пуровском районе — более 8 километров.
Что касается водопроводных сетей, то здесь коммунальщики планируют отремонтировать 15,5 километра, из них около 5 километров в Губкинском и более 3 километров в Пуровском районе. Также ремонту подвергнутся канализационные и электрические сети.
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