Ещё
Более 500 домовладений подтоплено в станице Преградной в Карачаево-Черкесии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 500 домовладений подтоплено в станице Преградной в Карачаево-Черкесии 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 8 июня. /ТАСС/. Более 500 домовладений и общеобразовательная школа подтоплены в результате сильного ливня в станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесии, сообщили в пятницу ТАСС в администрации района.
"По предварительным данным, сильным ливнем, который длился где-то 30 минут, подтоплены школа № 2 и более 500 домовладений. Пострадавших нет. Вода уже начала уходить, ситуация под контролем", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что власти района принимают все необходимые меры для устранения последствий ЧС.
ТАСС: последние новости
Центральные улицы затопило в Махачкале и Буйнакске после ливня В Красноярском крае пожарные спасли из горящего дома 19 человек Два человека пострадали при падении люльки автовышки в Стерлитамаке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Игорь Лях66
Россиянам некуда девать деньги154
Цены на бензин рухнули после слов Путина780
Трамп поднял рубль60
Греф дал совет государству193
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение