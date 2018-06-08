Более 500 домовладений подтоплено в станице Преградной в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК , 8 июня. / ТАСС /. Более 500 домовладений и общеобразовательная школа подтоплены в результате сильного ливня в станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесии , сообщили в пятницу ТАСС в администрации района.

"По предварительным данным, сильным ливнем, который длился где-то 30 минут, подтоплены школа № 2 и более 500 домовладений. Пострадавших нет. Вода уже начала уходить, ситуация под контролем", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что власти района принимают все необходимые меры для устранения последствий ЧС.