Более 500 домовладений подтоплено в станице Преградной в Карачаево-Черкесии 

ЧЕРКЕССК, 8 июня. /ТАСС/. Более 500 домовладений и общеобразовательная школа подтоплены в результате сильного ливня в станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесии, сообщили в пятницу ТАСС в администрации района.
"По предварительным данным, сильным ливнем, который длился где-то 30 минут, подтоплены школа № 2 и более 500 домовладений. Пострадавших нет. Вода уже начала уходить, ситуация под контролем", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что власти района принимают все необходимые меры для устранения последствий ЧС.