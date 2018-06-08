В КЧР может затопить 550 домов, школу и детский сад

Станица Преградная оказалась в зоне подтопления, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС по КЧР.

После ливней уровень воды в реке Уруп и её притоках резко поднялся до критических отметок. Это привело к тому, что в зоне подтопления оказались 550 жилых домов с огородами, школа и детский сад в станице Преградной Урупского района.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. В станице работают 23 спасателя и 6 единиц техники. Пострадавших на 15 часов нет, системы жизнеобеспечения не нарушены.

Очевидцы разместили в соцсетях видеоролик с места событий. Улица полностью залита водой. Жители жалуются в комментариях, что подобные бедствия происходят в станице каждый год.

Публикация от Новости КЧР (@novosti.kchr) 8 Июн 2018 в 5:19 PDT