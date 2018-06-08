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Мощный сель обрушился на деревню в Альпах
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Мощный сель обрушился на деревню в Альпах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Большой сель сошел в итальянских Альпах. Стихия обрушилась на деревню Буссолено. Повреждены автомобили, дома, повалены деревья.
Из населенного пункта эвакуировали порядка 200 человек. На месте происшествия работают спасатели — вытаскивают людей из сломанных зданий, оказывают медицинскую помощь и пытаются расчистить дороги. Точно число погибших и пострадавших не сообщается.
«Оползень произошел после сильного дождя. Я слышала громкий рев. С гор спускалось нечто! На моей памяти, это уже в третий раз. Нам нужно, чтобы местные власти поскорее приняли все необходимые меры», — рассказала очевидец природного явления.
Итальянские синоптики утешительных прогнозов не дают. Они предрекают теплую пасмурную погоду и новые ливни.
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