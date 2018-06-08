Мощный сель обрушился на деревню в Альпах

Большой сель сошел в итальянских Альпах. Стихия обрушилась на деревню Буссолено . Повреждены автомобили, дома, повалены деревья.

Из населенного пункта эвакуировали порядка 200 человек. На месте происшествия работают спасатели — вытаскивают людей из сломанных зданий, оказывают медицинскую помощь и пытаются расчистить дороги. Точно число погибших и пострадавших не сообщается.

«Оползень произошел после сильного дождя. Я слышала громкий рев. С гор спускалось нечто! На моей памяти, это уже в третий раз. Нам нужно, чтобы местные власти поскорее приняли все необходимые меры», — рассказала очевидец природного явления.

Итальянские синоптики утешительных прогнозов не дают. Они предрекают теплую пасмурную погоду и новые ливни.