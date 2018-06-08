В Кемерово из треснувшего дома эвакуировали 18 человек

Кемерово начал проседать один из многоквартирных домов города. Это произошло после того, как в здании треснула стена. Трещина появилась в угловой части здания, между 10-м и 11-ы подъездами, сообщают «Известия» . Специалисты, прибывшие на место, чтобы обследовать здание на предмет угрозы обрушения, эвакуировали из дома 18 человек — жителей двух аварийных подъездов. Впрочем, на улице жители аварийной четырехэтажки оставались недолго.

После осмотра дома специалисты заверили, что угрозы обрушения здания нет.

Добавим, что дому 64 года, на первом этаже располагаются нежилые помещения. Раньше здание украшали две башни, но несколько лет назад одна из них обрушилась на десятый подъезд. Вторую вскоре демонтировали, а на стенах дома после этого появились трещины..