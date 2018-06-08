В Северной Осетии ожидаются сильные грозовые дожди

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди с усилением ветра до 20-25 м/с, гроза, град", — говорится в сообщении МЧС.

В пресс-служба МЧС также предупредили жителей и гостей республики о возможном подъеме уровня воды до критических отметок, а также о сходе селей в горных районах Северной Осетии. Прогноз сохранится до 9 июня включительно.