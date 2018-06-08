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В Северной Осетии ожидаются сильные грозовые дожди
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В Северной Осетии ожидаются сильные грозовые дожди 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 июн — Sputnik. В министерстве по чрезвычайным ситуациям по Северной Осетии рассказали о надвигающихся на республику неблагоприятных природных условиях. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди с усилением ветра до 20-25 м/с, гроза, град", — говорится в сообщении МЧС.
В пресс-служба МЧС также предупредили жителей и гостей республики о возможном подъеме уровня воды до критических отметок, а также о сходе селей в горных районах Северной Осетии. Прогноз сохранится до 9 июня включительно.
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