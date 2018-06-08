На заводе по производству кабелей под Новосибирском произошел пожар

"В ангаре размером 30 на 10 метров происходило горение.

В процессе тушения произошли разгерметизация одной из емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью и небольшой взрыв. В результате пожара погибших или пострадавших нет, на месте работают дознаватели для установления причин пожара", — сказал он.

Пожар произошел около 16:00 по местному времени (12:00 мск) в ангаре площадью 300 кв. метров, где осуществлялось производство битума, при котором он подогревался и смешивался с легковоспламеняющимися жидкостями. В помещении находились газовые баллоны, которые могли взорваться. Также существовала угроза линии электропередачи и газовой линии.

Пожар тушили по повышенному номеру вызова, к месту были стянуты дополнительные силы и средства, вызваны газовая служба и бригада энергетиков.