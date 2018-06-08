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На заводе по производству кабелей под Новосибирском произошел пожар
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На заводе по производству кабелей под Новосибирском произошел пожар 

ТАСС 47 минут назад
НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в пятницу на территории Новосибирского кабельного завода в селе Марусино Новосибирского района, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
"В ангаре размером 30 на 10 метров происходило горение.
В процессе тушения произошли разгерметизация одной из емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью и небольшой взрыв. В результате пожара погибших или пострадавших нет, на месте работают дознаватели для установления причин пожара", — сказал он.
Пожар произошел около 16:00 по местному времени (12:00 мск) в ангаре площадью 300 кв. метров, где осуществлялось производство битума, при котором он подогревался и смешивался с легковоспламеняющимися жидкостями. В помещении находились газовые баллоны, которые могли взорваться. Также существовала угроза линии электропередачи и газовой линии.
Пожар тушили по повышенному номеру вызова, к месту были стянуты дополнительные силы и средства, вызваны газовая служба и бригада энергетиков.
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