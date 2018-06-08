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Европа уходит под воду. Есть первые жертвы
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Европа уходит под воду. Есть первые жертвы 

Пятый канал 55 минут назад
Фото: Пятый канал
В Братиславе на улицах застряли сотни машин, встал общественный транспорт, закрыто метро. Экстренные службы не справляются с последствиями потопа.
Наводнение в Германии и французской Нормандии. Большая вода смыла дороги, разрушены жилые дома, подвалы затоплены. Погиб 37-летний мужчина — он не смог выбраться из автомобиля. Тонет и Хорватия — водители пытаются выехать с залитых трасс, а вода всё прибывает.
Досталось Италии — реки вышли из берегов, бурлящие потоки сносят машины с проезжей части. В горах сошёл оползень. Дома затопило до самых крыш. Пришлось эвакуировать, по меньшей мере 200 человек. На улицы вывели спецтехнику. Коммунальщики работают в авральном режиме.
Синоптики предупреждают: до конца недели ситуация не улучшится.
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