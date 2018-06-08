Махачкалу и Буйнакск затопили ливни

МАХАЧКАЛА , 8 июн — РИА Новости . Улицы Махачкалы и Буйнакска затопило после сильных ливневых дождей, пострадало несколько домов, на месте работают городские службы, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС

В соцсетях распространяются видеоролики, на которых видно как в Махачкале и Буйнакске из-за сильных дождей оказались затопленными центральные улицы. Местные ливневки не справляются, автомобильное движение затруднено. По данным регионального гидрометцентра, в городе Буйнакске, на которой пришелся основной удар стихии, за два часа выпала месячная норма осадков.

Публикация от лента новостей 24 (@lenta_dagestan)

8 Июн 2018 в 3:01 PDT "Подтопило несколько частных домов в трех районах Буйнакска. По этим вызовам уже работают городские службы. По Махачкале поступило несколько звонков на номер 112 о затоплении проспекта Акушинского. Городские службы подключены", — рассказал собеседник агентства.

Публикация от мобильный репортёр (@daggolos)

8 Июн 2018 в 3:30 PDT По его словам, ранее жители республики были оповещены о ливневых дождях. По данным МЧС, сильные дожди с градом и ветром 15-20 метров в секунду ожидаются и в субботу.

Во время непогоды наблюдались скачки напряжения в электросети в результате чего у жителей некоторых районов сгорела техника.

"Ударила молния, в результате сгорела вся техника, которая была в доме. Не помог даже стабилизатор, который и был установлен как раз для таких случаев", — рассказала РИА Новости жительница Ботлихского района Загра Магомедова.