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Махачкалу и Буйнакск затопили ливни
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Махачкалу и Буйнакск затопили ливни 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 8 июн — РИА Новости. Улицы Махачкалы и Буйнакска затопило после сильных ливневых дождей, пострадало несколько домов, на месте работают городские службы, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.
В соцсетях распространяются видеоролики, на которых видно как в Махачкале и Буйнакске из-за сильных дождей оказались затопленными центральные улицы. Местные ливневки не справляются, автомобильное движение затруднено. По данным регионального гидрометцентра, в городе Буйнакске, на которой пришелся основной удар стихии, за два часа выпала месячная норма осадков.
Публикация от лента новостей 24 (@lenta_dagestan)
8 Июн 2018 в 3:01 PDT  "Подтопило несколько частных домов в трех районах Буйнакска. По этим вызовам уже работают городские службы. По Махачкале поступило несколько звонков на номер 112 о затоплении проспекта Акушинского. Городские службы подключены", — рассказал собеседник агентства.
Публикация от мобильный репортёр (@daggolos)
8 Июн 2018 в 3:30 PDT  По его словам, ранее жители республики были оповещены о ливневых дождях. По данным МЧС, сильные дожди с градом и ветром 15-20 метров в секунду ожидаются и в субботу.
Во время непогоды наблюдались скачки напряжения в электросети в результате чего у жителей некоторых районов сгорела техника.
"Ударила молния, в результате сгорела вся техника, которая была в доме. Не помог даже стабилизатор, который и был установлен как раз для таких случаев", — рассказала РИА Новости жительница Ботлихского района Загра Магомедова.
На Дагестан обрушились ливень и град https://t.co/cDIESdFKLL pic.twitter.com/vnO31JTzVH
RT на русском (@RT_russian) 22 мая 2018 г.
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