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На хуторе Ленина под Краснодаром произошел взрыв в дачном доме
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На хуторе Ленина под Краснодаром произошел взрыв в дачном доме 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Пожарные с момента сообщения о пожаре справились с огнем за 40 минут
На хуторе Ленина под Краснодаром произошел взрыв в дачном доме.
В МЧС 7 июня в 17.35 поступило сообщение о том, что в садовом товариществе «Радуга» случилось возгорание.
На место происшествия выехали три единицы техники и 13 человек личного состава. Пожарные обнаружили, что горят кровля дачного дома и хозяйственная постройка.
В 18:12 огонь был локализован, в 18:15 — полностью потушен. Площадь возгорания составила порядка 50 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительной причине, пожар был вызван неисправностью электрогенератора.
Видеозапись взрыва очевидцы выложили 8 июня в соцсетях, где сообщили, что на хуторе Ленина загорелся трансформатор
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