На хуторе Ленина под Краснодаром произошел взрыв в дачном доме

Пожарные с момента сообщения о пожаре справились с огнем за 40 минут

На хуторе Ленина под Краснодаром произошел взрыв в дачном доме.

МЧС 7 июня в 17.35 поступило сообщение о том, что в садовом товариществе «Радуга» случилось возгорание.

На место происшествия выехали три единицы техники и 13 человек личного состава. Пожарные обнаружили, что горят кровля дачного дома и хозяйственная постройка.

В 18:12 огонь был локализован, в 18:15 — полностью потушен. Площадь возгорания составила порядка 50 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной причине, пожар был вызван неисправностью электрогенератора.

Видеозапись взрыва очевидцы выложили 8 июня в соцсетях, где сообщили, что на хуторе Ленина загорелся трансформатор