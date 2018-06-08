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В Черногории 10 россиян едва не погибли, отплыв на досках в открытое море
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В Черногории 10 россиян едва не погибли, отплыв на досках в открытое море 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Спасателям удалось спасти 10 граждан России, которых унесло течением в открытое море. Сигнал тревоги черногорским службам поступил 8 июля, передает РИА Новости.
Как рассказал директор Черногорской морской службы безопасности Сафет Кочан, россияне, прилетевшие в Черногорию, отправились на досках кататься на волнах Адриатического моря.
Около 9 утра местные жители сообщили спасателям, что недалеко от поселка Утьеха серфингистов течение унесло в море на километр от берега и они не смогут доплыть до пляжа самостоятельно.
За молодыми людьми был экстренно отправлен катер. Всех удалось спасти. Никто не пострадал.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Бразилии выжил похороненный заживо младенец.
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