В Черногории 10 россиян едва не погибли, отплыв на досках в открытое море

Спасателям удалось спасти 10 граждан России , которых унесло течением в открытое море. Сигнал тревоги черногорским службам поступил 8 июля, передает РИА Новости

Как рассказал директор Черногорской морской службы безопасности Сафет Кочан, россияне, прилетевшие в Черногорию , отправились на досках кататься на волнах Адриатического моря.

Около 9 утра местные жители сообщили спасателям, что недалеко от поселка Утьеха серфингистов течение унесло в море на километр от берега и они не смогут доплыть до пляжа самостоятельно.

За молодыми людьми был экстренно отправлен катер. Всех удалось спасти. Никто не пострадал.