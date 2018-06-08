После пожара в частном доме на Самолетной спасатели нашли тело женщины

Екатеринбурге на Самолетной, 100 произошел пожар в частном доме. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме труп женщины, после этого они обратились в следственный комитет

— Общая площадь пожара составила 150 кв. м. В тушении было задействовано пять единиц техники и 18 человек личного состава. Сложность тушения заключалась в наличии на окнах дома решеток, их пришлось вскрывать, а также в том, что дом находился под напряжением, — рассказали в МЧС

Как рассказали E1.RU следственном отделе по Чкаловскому району, сообщение о том, что после пожара был обнаружен труп человека, поступило к ним от МЧС. Сейчас следователь выехал на место происшествия. После осмотра тела станет понятно, есть ли в случившемся признаки криминала.