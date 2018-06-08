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Огромное «мертвое пятно» образовалось на юго‐восточном побережье США
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Огромное «мертвое пятно» образовалось на юго‐восточном побережье США 

360tv.ru 1 час назад
На юго‐восточном побережье Соединенных Штатов появилось огромное «мертвое пятно», сопоставимое по площади с территорией Уэльса.
По данным сайта «Мир 24», «мертвые зоны» — это участки с низким содержанием кислорода в воде, которые образуются в различных водоемах по причине попадания в воду нитратов, органических нечистот и иных соединений, насыщенных фосфором и азотом.
Они провоцируют активное размножение одноклеточных водорослей, и в результате их разложения кислородная планка падает до критического уровня. Эти условия не приспособлены для жизни.
Уточняется, что самые крупные участки «мертвых зон» находятся на дне Аравийского моря и в северной части Мексиканского залива.
Ученые из Центра погоды и климата NOAA в Мэдисоне (США) выяснили, что скорость движения ураганов в Тихом океане и Атлантике уменьшилась из‐за глобального потепления, поэтому они стали опаснее для человека и природы.
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