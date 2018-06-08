Ещё
ЦБ: только 10% жителей населенных пунктов до тысячи человек охвачено банковским обслуживанием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ: только 10% жителей населенных пунктов до тысячи человек охвачено банковским обслуживанием 

Rambler News Service 1 час назад
В населенных пунктах с числом жителей до тысячи человек только 10% граждан охвачено банковским обслуживанием, заявил глава службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута в ходе Международного финансового конгресса.
«В населенных пунктах с числом жителей более 3 тысяч практически везде за редчайшим исключением есть нормальные точки банковского обслуживания, в населенных пунктом с числом жителей от 1 тысячи до 3 тысяч только половина из них примерно охвачена на сегодняшний день банковским обслуживанием. А если мы спустимся еще ниже, в населенные пункты, где проживает менее 1 тысячи человек, то там картинка еще более удручающая, речь идет о буквально 10% охвата», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Площадь пожара на складе на юго-востоке Москвы выросла до 500 кв. метров Почти 24 тыс. человек остались без электроснабжения в Нижегородской области из-за непогоды Ущерб от урагана в Казани превысил 1,2 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина похвасталась «пугающим Кремль» оружием173
«45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина112
Цены на бензин рухнули после слов Путина745
«Крым наш или не наш?» Как берут на работу в банк36
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно147
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
01:26
Молдавский телеканал поплатился за показ парада Победы
В мире СНГ
02:46
«Кукурузнику» нашли замену
Экономика
02:12
Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление
Азия Политика
00:30
Белый медведь объелся и застрял в окне
Общество Происшествия
00:17
Украина похвасталась «пугающим Кремль» оружием
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение