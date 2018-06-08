ЦБ: только 10% жителей населенных пунктов до тысячи человек охвачено банковским обслуживанием

В населенных пунктах с числом жителей до тысячи человек только 10% граждан охвачено банковским обслуживанием, заявил глава службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута в ходе Международного финансового конгресса.

«В населенных пунктах с числом жителей более 3 тысяч практически везде за редчайшим исключением есть нормальные точки банковского обслуживания, в населенных пунктом с числом жителей от 1 тысячи до 3 тысяч только половина из них примерно охвачена на сегодняшний день банковским обслуживанием. А если мы спустимся еще ниже, в населенные пункты, где проживает менее 1 тысячи человек, то там картинка еще более удручающая, речь идет о буквально 10% охвата», — сказал он.