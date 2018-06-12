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Тонущего мужчину спасли из воды в центре Москвы
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Тонущего мужчину спасли из воды в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В районе Пречистенской набережной в столице спасатели подняли из воды мужчину без сознания, его передали медикам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
«В 01:25 (12 июня — ред.) в Московскую городскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе Пречистенской набережной, дом 1, человек спрыгнул в воду. Уже в 01:26 с поверхности воды был поднят мужчина без сознания 1990 года рождения», — говорится в сообщении.
Спасатели провели сердечно-легочною реанимацию и доставили мужчину на поисково-спасательную станцию. В 01:50 пострадавший был передан медикам для дальнейшей госпитализации.
Происшествие произошло в 50 метрах от берега.
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