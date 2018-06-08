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Двое рабочих пострадали при падении стрелы автовышки в Стерлитамаке
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Двое рабочих пострадали при падении стрелы автовышки в Стерлитамаке 

Пятый канал 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии, инцидент произошел на улице Шаймуратова. В какой-то момент автовышка накренилась, в результате чего рабочие сорвались с высоты 15 метров. Известно, что пострадавшие 1995 и 1960 годов рождения. В настоящий момент оба — госпитализированы.
На месте ЧП работают как городские службы, так и сотрудники МЧС. Подробности происшествия, а также его причины уточняются.
Также ранее Пятый канал сообщал, как в Саратове спасли погребенного заживо рабочего. Грунт обрушился на мужчину, когда он проводил земляные работы. К месту ЧП тут же выехали сотрудники МЧС. Им удалось высвободить пострадавшего за несколько минут.
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