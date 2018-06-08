Двое рабочих пострадали при падении стрелы автовышки в Стерлитамаке

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии , инцидент произошел на улице Шаймуратова. В какой-то момент автовышка накренилась, в результате чего рабочие сорвались с высоты 15 метров. Известно, что пострадавшие 1995 и 1960 годов рождения. В настоящий момент оба — госпитализированы.

На месте ЧП работают как городские службы, так и сотрудники МЧС. Подробности происшествия, а также его причины уточняются.