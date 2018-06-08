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Пять человек погибли в результате схода оползня в провинции Гуандун
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Пять человек погибли в результате схода оползня в провинции Гуандун 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 8 июня /Синьхуа/ — В провинции Гуандун на юге Китая пять человек погибли в результате схода оползня, вызванного тайфуном. Об этом сообщили местные власти.
Как сообщила администрация города Юньфу провинции Гуандун, с вечера 7 июня до раннего утра 8 июня на уезд Синьсин, административно подчиненный городу Юньфу, обрушились проливные дожди, приведшие к разрушению зданий и сходу оползня.
По состоянию на 12:00 8 июня, в уезде Синьсин свыше тысячи человек были эвакуированы из-за разгула стихии. -0-
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