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В Тюменской области горит 12 гектаров леса
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В Тюменской области горит 12 гектаров леса 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Уватском районе (Тюменская область), в 14 км от деревни Трошина горит лес. Пожару присвоен 1 класс опасности, пламенем охвачено уже 12 гектаров.
«В ликвидации пожара задействовано 13 человек личного состава, причины возгорания устанавливаются», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
На территории Тюменской области за прошедшие сутки, сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию 3 техногенных пожаров и реагированию на 8 дорожно-транспортных происшествий. Всего привлекалось 42 человека и 17 единиц техники.
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