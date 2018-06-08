В Тюменской области горит 12 гектаров леса

В Уватском районе ( Тюменская область ), в 14 км от деревни Трошина горит лес. Пожару присвоен 1 класс опасности, пламенем охвачено уже 12 гектаров.

«В ликвидации пожара задействовано 13 человек личного состава, причины возгорания устанавливаются», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На территории Тюменской области за прошедшие сутки, сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию 3 техногенных пожаров и реагированию на 8 дорожно-транспортных происшествий. Всего привлекалось 42 человека и 17 единиц техники.