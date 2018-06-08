Во время переправы через реку на Алтае три человека упали с лошадей и исчезли 

Четвертые сутки спасатели Республики Алтай разыскивают троих людей, которые бесследно исчезли во время переправы через реку Шавла. Инцидент, о котором идет речь, произошел в урочище Чодро в двадцати километрах от села Язула. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, среди пропавших есть 14-летний подросток.
На следующий день после происшествия, на вертолете МИ-8 «Алтай-Авиа» вылетела оперативная группа спасателей МЧС. Правда поиски результатов так и не дали. Утром 6 июня группа специалистов алтайского поисково-спасательного отряда обследовала русло реки и береговую линию с использованием плавательных средств, но пока все тщетно. Поиски продолжаются.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.