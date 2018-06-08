В Югре вспыхнуло 4 лесных пожара за сутки

Общая площадь, затронутая огнем, составляет 56 гектаров, сообщает правительство ХМАО-Югты.

Возгорания произошли в Сургутском и Нефтеюганском районах. Одно из возгораний произошло по причине сухих гроз, которые проходили на территории лесного фонда Нефтеюганского лесничества. Остальные 3 пожара случились из-за неосторожности человека.

Пока что в Ханты-Мансийском округе зафиксировано 12 лесных пожаров.

Напомним, что первый природный пожар был зафиксирован 19 мая в лесном фонде Самаровского лесничества в 74 километрах от Ханты-Мансийска в сторону города Нягань . Сотрудники Ханты-Мансийского авиаотделения потушили огонь за 20 минут.

В 2018 году пожароопасный сезон был объявлен с 23 апреля. Это на 2 недели раньше, чем в прошлом году. По данным регионального правительства на борьбу с лесными пожарами будет выделено около 1 миллиарда рублей.