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В Югре вспыхнуло 4 лесных пожара за сутки
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В Югре вспыхнуло 4 лесных пожара за сутки 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Общая площадь, затронутая огнем, составляет 56 гектаров, сообщает правительство ХМАО-Югты.
Возгорания произошли в Сургутском и Нефтеюганском районах. Одно из возгораний произошло по причине сухих гроз, которые проходили на территории лесного фонда Нефтеюганского лесничества. Остальные 3 пожара случились из-за неосторожности человека.
Пока что в Ханты-Мансийском округе зафиксировано 12 лесных пожаров.
Напомним, что первый природный пожар был зафиксирован 19 мая в лесном фонде Самаровского лесничества в 74 километрах от Ханты-Мансийска в сторону города Нягань. Сотрудники Ханты-Мансийского авиаотделения потушили огонь за 20 минут.
В 2018 году пожароопасный сезон был объявлен с 23 апреля. Это на 2 недели раньше, чем в прошлом году. По данным регионального правительства на борьбу с лесными пожарами будет выделено около 1 миллиарда рублей.
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