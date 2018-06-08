«Вот такое лето». Льдины сковали побережье Сахалина 

В начале лета к побережью Сахалина часто прибивает лед. Местные жители считают, что в этом случае, согласно приметам, весь июнь будет холодным. Сейчас на острове +7 градусов.
«Остров Сахалин. Лето в полном разгаре. Вот такое у нас лето. Сейчас пойдем купаться на море», — прокомментировал произошедшее автор видеоролика.
Пятиэтажка на улице Комсомольской в Шахунье под Нижним Новгородом осталась без крыши. Порывом ветра сорванную кровлю занесло на припаркованные машины. Пострадали четыре автомобиля.