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«Вот такое лето». Льдины сковали побережье Сахалина
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«Вот такое лето». Льдины сковали побережье Сахалина 

360tv.ru 32 минуты назад
В начале лета к побережью Сахалина часто прибивает лед. Местные жители считают, что в этом случае, согласно приметам, весь июнь будет холодным. Сейчас на острове +7 градусов.
«Остров Сахалин. Лето в полном разгаре. Вот такое у нас лето. Сейчас пойдем купаться на море», — прокомментировал произошедшее автор видеоролика.
Пятиэтажка на улице Комсомольской в Шахунье под Нижним Новгородом осталась без крыши. Порывом ветра сорванную кровлю занесло на припаркованные машины. Пострадали четыре автомобиля.
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