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Автопожары продолжаются: ночью в Евпатории сгорел ВАЗ
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Автопожары продолжаются: ночью в Евпатории сгорел ВАЗ 

РИА Новости Крым 51 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Ночью в Евпатории произошло возгорание автомобиля ВАЗ-21015, пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
Пожар произошел во дворе жилого дома по улице 60 лет Октября. В результате происшествия огнем уничтожено подкапотное пространство и салон автомобиля ВАЗ. Площадь пожара составила 6 кв м. Причину возгорания выясняют эксперты.
Это уже не первый автопожар, произошедший на территории полуострова в последние несколько месяцев. РИА Новости Крым сообщал о нескольких аналогичных происшествиях в Симферополе и других городах и районах. Эти случаи объединяет одно — все пожары произошли ночью возле жилых домов.
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