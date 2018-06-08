Автопожары продолжаются: ночью в Евпатории сгорел ВАЗ

Пожар произошел во дворе жилого дома по улице 60 лет Октября. В результате происшествия огнем уничтожено подкапотное пространство и салон автомобиля ВАЗ. Площадь пожара составила 6 кв м. Причину возгорания выясняют эксперты.

Это уже не первый автопожар, произошедший на территории полуострова в последние несколько месяцев. РИА Новости Крым сообщал о нескольких аналогичных происшествиях в Симферополе и других городах и районах. Эти случаи объединяет одно — все пожары произошли ночью возле жилых домов.