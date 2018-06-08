Спасатели потушили три лесных пожара на площади 40 га в ХМАО

МОСКВА , 8 июня. / ТАСС /. Спасатели потушили три лесных пожара на площади 40 га на территории двух лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО). Об этом сообщили в пятницу в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

"За минувшие сутки в Югре зафиксировано четыре лесных пожара на территории Нефтеюганского и Сургутского лесничеств, общая площадь возгораний составляет 56 га. Три возгорания в Сургутском и Нефтеюганском районах площадью более 40 га, которые возникли по вине местного населения, потушили", — уточнили в департаменте.

Один очаг, возникший из-за сухих гроз на землях лесного фонда Нефтеюганского лесничества, удалось локализовать. «Его площадь составляет 15 га. Сейчас применяются все необходимые меры к скорейшей ликвидации лесного пожара. В его тушении участвуют 13 человек авиационной пожарной службы и шесть специалистов лесной охраны с применением двух единиц техники — бульдозера и автомобиля», — пояснили в департаменте.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах ХМАО зафиксировано 12 лесных пожаров общей площадью 72,12 га. В 2016 году на эту дату в автономном округе произошло 102 лесных пожара. В 2017 году — 25 возгораний в лесу.