В Красноярском крае пожарные спасли из огня 19 человек

«Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Красноярскому краю около часа ночи 8 июня, когда все жильцы дома крепко спали. Через пять минут первые подразделения были на месте вызова и установили, что горит крыша брусового дома по всей площади, существовала угроза перехода пожара на соседний жилой дом. Незамедлительно сотрудники МЧС приступили к спасению жильцов и тушению пожара. Спасенные из огня люди были временно размещены в автобусе, так как ночи в крае еще достаточно прохладные», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Спасатели тушили пожар в течение пяти часов, сумев предотвратить распространение огня на соседние здания. К борьбе с огнём были привлечены 28 сотрудников МЧС и 9 единиц техники, площадь пожара составила 480 квадратных метров.

В данный момент жильцы сгоревшего дома размещены в пункте временного размещения на базе отдыха, городская администрация решает вопрос о предоставлении им жилья.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пятеро взрослых и один ребенок стали жертвами пожара в приморском Уссурийске . Тела четырех женщин и ребенка обнаружили во время тушения жилого дома. Еще один взрослый скончался в больнице — он выпрыгнул с балкона во время пожара, спасти его не удалось.