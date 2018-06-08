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В Красноярском крае пожарные спасли из огня 19 человек
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В Красноярском крае пожарные спасли из огня 19 человек 

Свободная пресса 1 час назад
В городе Лесосибирск Красноярского края сотрудники МЧС сумели вывести из горящего дома 19 человек, в числе которых было пятеро детей.
«Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Красноярскому краю около часа ночи 8 июня, когда все жильцы дома крепко спали. Через пять минут первые подразделения были на месте вызова и установили, что горит крыша брусового дома по всей площади, существовала угроза перехода пожара на соседний жилой дом. Незамедлительно сотрудники МЧС приступили к спасению жильцов и тушению пожара. Спасенные из огня люди были временно размещены в автобусе, так как ночи в крае еще достаточно прохладные», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.
Спасатели тушили пожар в течение пяти часов, сумев предотвратить распространение огня на соседние здания. К борьбе с огнём были привлечены 28 сотрудников МЧС и 9 единиц техники, площадь пожара составила 480 квадратных метров.
В данный момент жильцы сгоревшего дома размещены в пункте временного размещения на базе отдыха, городская администрация решает вопрос о предоставлении им жилья.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пятеро взрослых и один ребенок стали жертвами пожара в приморском Уссурийске. Тела четырех женщин и ребенка обнаружили во время тушения жилого дома. Еще один взрослый скончался в больнице — он выпрыгнул с балкона во время пожара, спасти его не удалось.
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