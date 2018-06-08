Ещё
В микрорайоне Вынгапуровский горит общежитие. ВИДЕО
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В микрорайоне Вынгапуровский горит общежитие. ВИДЕО
Noyabrsk24.ru
26 минут назад
Комментарии
Фото:
Noyabrsk24.ru
На месте уже работают экстренные службы микрорайона. По предварительным данным, здание жилое. О пострадавших не сообщается.
Noyabrsk24.ru: последние новости
В нескольких километрах от посёлка Железнодорожников загорелся лес. ВИДЕО
Синоптики снова обещают ямальцам снег и сильный ветер
Горячую воду в Ноябрьске в этом году отключат на десять дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин рухнули после слов Путина
472
Украинский самолет перехватил российский корабль
339
ДНР и ЛНР оставили Украину без боеприпасов
87
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»
604
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно
45
Видео
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика
Статьи
03:26
Обратившемуся к Путину понизили ставку по ипотеке
Недвижимость
Политика
00:41
Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
Шоу-бизнес
02:58
Кадыров оправдался за прямую линию «без Чечни»
Политика
00:40
Украинский самолет перехватил российский корабль
Армия
Войска
02:32
У многодетной матери из Томска попросили прощения
Общество
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
00:55
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно
Общество
01:03
Украина подсчитала убытки от Крымского моста
Украина
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение