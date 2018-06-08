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Ночной пожар: на улице Авроры грузовик сгорел дотла
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Ночной пожар: на улице Авроры грузовик сгорел дотла 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В ночь на пятницу, 8 июня, в Советском районе Самары произошел крупный пожар. На улице Авроры грузовик выгорел дотла. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— От кабины водителя ничего почти не осталось. Видимо, там и был очаг возгорания, — сообщил очевидец.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал о происшествии поступил дежурному в 2:13. На тушение машины выезжали подразделения в составе восьми человек и двух единиц техники.
В 2:27 пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.
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