Ночной пожар: на улице Авроры грузовик сгорел дотла

В ночь на пятницу, 8 июня, в Советском районе Самары произошел крупный пожар. На улице Авроры грузовик выгорел дотла. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— От кабины водителя ничего почти не осталось. Видимо, там и был очаг возгорания, — сообщил очевидец.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал о происшествии поступил дежурному в 2:13. На тушение машины выезжали подразделения в составе восьми человек и двух единиц техники.

В 2:27 пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.