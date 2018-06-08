В нескольких километрах от посёлка Железнодорожников загорелся лес. ВИДЕО

В четверг, 7 июня, в нескольких километрах от поселка Железнодорожников загорелся лес. Пожар случился на территории ХМАО , буквально в километре от границы с Ямалом. На ликвидации были задействованы пожарные добровольной дружины и огнеборцы пожарного поезда станции Ноябрьск-1.

«Пожар произошел вдоль железнодорожного полотна. Локализация объявлена в 17 часов 30 минут», — рассказал «Ноябрьск 24» руководитель Ноябрьского лесничества Евгений Сизов

На территории Ямала в этом году лесных пожаров не зафиксировано. Авиация начала патрулирование. Уже второй день территорию Ноябрьского лесничества мониторят с воздуха — в этом году к патрулированию привлечен самолет Ан-2.

Добавим, при обнаружении возгорания в лесах необходимо сообщать по телефонам: 8 (3496) 45-03-05 или 8-800-100-94-00.