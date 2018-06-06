В Гватемале вытащили из вулканического пепла живого ребенка

Сильнейшее за последние 40 лет землетрясение произошло на побережье Гватемалы в воскресенье, 4 июня, и продолжалось более двадцати часов. Вулкан Фуэго бушевал более шестнадцати часов, лава была раскалена до 700°C. Пепел распространился на близлежащие здания, улицы, растения и припаркованные автомобили — дома оказались разрушенными. Спасатели не ожидали найти под завалами живых людей, однако чудо все-таки случилось — в пепле была найдена завернутая в одеяло годовалая девочка, пишет Daily Mail.

Извержение вулкана Фуэго, произошедшее в воскресенье в Гватемале, грозит войти в историю как одно из самых смертоносных в XXI веке. Жертвами извержения стали 69 человек, еще 296 пострадали.