В Красноярском крае пожарные спасли из горящего дома 19 человек

ТАСС , 8 июня. Пожарные в городе Лесосибирске эвакуировали 19 человек из горящего дома, их разместили в пункте временного размещения. Пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю в пятницу.

"В городе Лесосибирске произошел пожар в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России спасли из огня 19 жильцов дома, пять из которых дети. Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Красноярскому краю около часа ночи 8 июня. Через пять минут первые подразделения были на месте вызова и установили, что горит крыша брусового дома по всей площади, существовала угроза перехода пожара на соседний жилой дом", — отмечается в сообщении.

Сотрудникам МЧС понадобилось более трех часов, чтобы ликвидировать пожар. Площадь пожара составила 480 кв. м. Распространение огня на соседние дома не допущено, пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

"На данный момент жители сгоревшего дома находятся в пункте временного размещения, который расположен на базе отдыха, администрацией города Лесосибирска решается вопрос о предоставлении им другого жилья", — сказано в сообщении.