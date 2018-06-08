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В Красноярском крае пожарные спасли из горящего дома 19 человек
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В Красноярском крае пожарные спасли из горящего дома 19 человек 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
ТАСС, 8 июня. Пожарные в городе Лесосибирске эвакуировали 19 человек из горящего дома, их разместили в пункте временного размещения. Пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю в пятницу.
"В городе Лесосибирске произошел пожар в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России спасли из огня 19 жильцов дома, пять из которых дети. Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Красноярскому краю около часа ночи 8 июня. Через пять минут первые подразделения были на месте вызова и установили, что горит крыша брусового дома по всей площади, существовала угроза перехода пожара на соседний жилой дом", — отмечается в сообщении.
Сотрудникам МЧС понадобилось более трех часов, чтобы ликвидировать пожар. Площадь пожара составила 480 кв. м. Распространение огня на соседние дома не допущено, пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
"На данный момент жители сгоревшего дома находятся в пункте временного размещения, который расположен на базе отдыха, администрацией города Лесосибирска решается вопрос о предоставлении им другого жилья", — сказано в сообщении.
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