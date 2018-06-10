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Жителей Японии предупредили о приближении мощного тайфуна
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Жителей Японии предупредили о приближении мощного тайфуна 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
К побережью Японии с юго-запада приближается тайфун «Маликси». Он несет с собой штормовой ветер и ливневые дожди.
В настоящее время, как передает ТАСС со ссылкой на японских метеорологов, циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 30 километров в час. Давление в центре «Маликси» составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра — 30 метров в секунду.
Тайфун, вероятно, подойдет к юго-восточным и восточным регионам острова Хонсю к вечеру воскресенья или утру понедельника. Специалисты призвали население воздержаться от выхода в море, поскольку ожидается повышение высоты волн до восьми метров. Метеорологи также предупредили о повышенной опасности схода оползней в результате ливней.
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