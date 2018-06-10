Жителей Японии предупредили о приближении мощного тайфуна

К побережью Японии с юго-запада приближается тайфун «Маликси». Он несет с собой штормовой ветер и ливневые дожди.

В настоящее время, как передает ТАСС со ссылкой на японских метеорологов, циклон движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 30 километров в час. Давление в центре «Маликси» составляет 975 гектопаскалей, скорость ветра — 30 метров в секунду.

Тайфун, вероятно, подойдет к юго-восточным и восточным регионам острова Хонсю к вечеру воскресенья или утру понедельника. Специалисты призвали население воздержаться от выхода в море, поскольку ожидается повышение высоты волн до восьми метров. Метеорологи также предупредили о повышенной опасности схода оползней в результате ливней.