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На южные районы Японии обрушится тайфун «Маликси»
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На южные районы Японии обрушится тайфун «Маликси» 

Российская Газета 17 минут назад
Над Тихим океаном в районе Филиппин зародился тайфун «Маликси». Максимальная скорость ветра в его центре составляет 30 метров в секунду, давление — 994 гектопаскалей.
Атмосферный вихрь направляется в сторону Японии. Главное метеорологическое управление страны уже предупредило жителей южных районов об ударе стихии. Людям посоветовали внимательно следить за прогнозами синоптиков.
По предварительным данным, больше всего достанется юго-восточному побережью. Там ожидаются ливни и ураганный ветер. Японские специалисты присвоили этому тайфуну пятый порядковый номер, сообщает РИА Новости.
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