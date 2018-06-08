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В подтопленном паводком селе на Чукотке открыли дополнительную вертолетную площадку
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В подтопленном паводком селе на Чукотке открыли дополнительную вертолетную площадку 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 8 июня. Администрация села Ваеги Анадырского района открыла дополнительную вертолетную площадку взамен подтопленной паводком взлетно-посадочной полосы. Помимо этого местные власти уже приступили к подсчету ущерба от стихии, рассказал корреспонденту ТАСС в пятницу начальник ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа» Виктор Бочкарев.
"Подтоплена взлетно-посадочная полоса, однако местная администрация подготовила резервную вертолетную площадку, чтобы при необходимости вывозить людей. Сейчас в селе остаются подтопленные участки, но пока его жизнедеятельности ничто не угрожает. Впрочем, региональная оперативная группа находится в режиме повышенной готовности. Местная администрация провела сельский сход и уже приступила к оценке ущерба, который будет возмещен после завершения паводкоопасного сезона", — отметил Бочкарев.
Река Майн вышла из берегов несколько дней назад и преодолела береговые укрепления после циклона с дождем. Вода подтопила часть села, из-за чего местная администрация временно отключила котельную, чтобы вода не подобралась к насосу. Однако электричество подается в населенном пункте исправно, хлеб выпекают вовремя. Сейчас уровень воды постепенно пошел на спад.
Прогноз по самому сильному за 20 лет на Чукотке паводку связан с большими запасами снега, накопленными за зиму. Таяние может привести к резкому подъему уровня рек. Возможно частичное подтопление шести сел — Марково, Ваег, Чуванского Анадырского района, Кепервеема, Илирнея и Островного Билибинского района, а также 174 домов с населением 373 человека, 18 объектов экономики, участка автодороги и четырех линий электропередачи.
Село Ваеги находится в Анадырском районе Чукотки на левом берегу реки Майн. В селе проживает более 400 человек.
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