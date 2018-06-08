Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле Соломоновых островов

В акватории Тихого океана возле Соломоновых островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Землетрясение произошло в 631 км к востоку от города Хониара . Его эпицентр находился примерно в 27 км к западу от побережья острова Нендо.

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре подземные толчки оцениваются как «очень сильные».