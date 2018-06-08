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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле Соломоновых островов
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло возле Соломоновых островов 

RT на русском 36 минут назад
В акватории Тихого океана возле Соломоновых островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Землетрясение произошло в 631 км к востоку от города Хониара. Его эпицентр находился примерно в 27 км к западу от побережья острова Нендо.
Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре подземные толчки оцениваются как «очень сильные».
Ранее у берегов Гватемалы произошло землетрясение.
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