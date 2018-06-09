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На юге Китая пять человек погибли, один пропал без вести в результате проливных дождей, вызванных тайфуном «Эвиниар»
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На юге Китая пять человек погибли, один пропал без вести в результате проливных дождей, вызванных тайфуном «Эвиниар» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 9 июня /Синьхуа/ — По данным ведомств гражданской администрации провинции Гуандун /Южный Китай/, к 16:00 8 июня в результате сильных ливней, вызванных тайфуном «Эвиниар», пострадали более 210 тыс. человек, пять человек погибли, один числится пропавшими без вести, 72,6 тыс. были эвакуированы из зон бедствия.
По состоянию на 17:30 пятницы в аэропорту г. Гуанчжоу Байюнь из-за непогоды было отменено 144 рейса.
В центральных и южных районах уезда Синьсин города Юньфу проливные дожди привели к обрушению зданий и сходу оползня, в результате погибли пять человек.
К 16:00 8 июня ведомства гражданской администрации разных уровней провинции Гуандун направили в пострадавшие районы 2683 рабочие группы, партию гуманитарного груза и выделили 290 тыс. юаней /45,3 тыс. долл. США/ на оказание помощи пострадавшим. -0-
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