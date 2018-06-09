На юге Китая пять человек погибли, один пропал без вести в результате проливных дождей, вызванных тайфуном «Эвиниар»

Гуанчжоу , 9 июня / Синьхуа / — По данным ведомств гражданской администрации провинции Гуандун /Южный Китай/, к 16:00 8 июня в результате сильных ливней, вызванных тайфуном «Эвиниар», пострадали более 210 тыс. человек, пять человек погибли, один числится пропавшими без вести, 72,6 тыс. были эвакуированы из зон бедствия. По состоянию на 17:30 пятницы в аэропорту г. Гуанчжоу Байюнь из-за непогоды было отменено 144 рейса. В центральных и южных районах уезда Синьсин города Юньфу проливные дожди привели к обрушению зданий и сходу оползня, в результате погибли пять человек. К 16:00 8 июня ведомства гражданской администрации разных уровней провинции Гуандун направили в пострадавшие районы 2683 рабочие группы, партию гуманитарного груза и выделили 290 тыс. юаней /45,3 тыс. долл. США / на оказание помощи пострадавшим. -0-