Самолет Air China совершил вынужденную посадку из-за задымления на борту

ПЕКИН, 8 июн /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Air China, совершавший рейс из Гонконга в Пекин, совершил вынужденную посадку из-за задымления в салоне, пишут китайские СМИ.

Сообщается, что самолет, совершавший рейс СА110 Гонконг — Пекин, изначально должен был вылететь в четверг в 13.00 по местному времени, однако из-за погодных условий был задержан и вылетел около 20.00.

Через менее чем пять минут после взлета воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета из-за запаха гари и задымления в салоне.

По словам пассажиров, экипаж объявил, что у самолета техническая неисправность.

Air China пока не прокомментировала инцидент.

Планируется, что самолет должен продолжить рейс около 17.00 в пятницу.

Других подробностей пока не приводится.