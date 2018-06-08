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Самолет Air China совершил вынужденную посадку из-за задымления на борту
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Самолет Air China совершил вынужденную посадку из-за задымления на борту 

Прайм 1 час назад
ПЕКИН, 8 июн /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Air China, совершавший рейс из Гонконга в Пекин, совершил вынужденную посадку из-за задымления в салоне, пишут китайские СМИ.
Сообщается, что самолет, совершавший рейс СА110 Гонконг — Пекин, изначально должен был вылететь в четверг в 13.00 по местному времени, однако из-за погодных условий был задержан и вылетел около 20.00.
Через менее чем пять минут после взлета воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета из-за запаха гари и задымления в салоне.
По словам пассажиров, экипаж объявил, что у самолета техническая неисправность.
Air China пока не прокомментировала инцидент.
Планируется, что самолет должен продолжить рейс около 17.00 в пятницу.
Других подробностей пока не приводится.
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