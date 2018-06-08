Первый в сезоне шторм «Алетта» у тихоокеанского побережья Мексики усилился до урагана

НЬЮ-ЙОРК , 8 июня. / ТАСС /. Тропический шторм «Алетта», который сформировался в среду в Тихом океане примерно в 600 км от побережья Мексики и стал первым в сезоне, усилился до урагана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Национальным центром по наблюдению за ураганами США , штаб-квартира которого расположена в Майами (штат Флорида).

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 120 км/ч. По последним данным, «Алетта» движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 10 км/ч, удаляясь от побережья. Специалисты центра пока не сообщают о какой-либо угрозе, связанной с ураганом.

Сезон тихоокеанских ураганов в центральной части региона обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км/ч. При скорости ветра 118 км/ч и более шторм становится ураганом.