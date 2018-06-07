Пугающая сила природы. Какие катаклизмы потрясли Москву

Несмотря на то, что Москве не грозят цунами и землетрясения, жители столицы в разное время ощутили на себе всю мощь стихии и природных катаклизмов. «ВМ» рассказывает о самых страшных и разрушительных стихийных бедствиях оставивших свой страшный след в хронике Москвы прошлого века и новейшей истории столицы.

Великое московское наводнение

Одно из самых крупных наводнений в Москве случилось в 1908 году, началось оно прямо в страстную пятницу, 23 апреля. Резкое потепление привело к слишком интенсивному таянию снега. Как итог — вода в Москве-реке поднялась на 9 метров. Вода затопила 16 квадратных километров территории столицы — это почти пятая часть города.

Все набережные залило водой, москвичи передвигались на лодках и плотах. Наводнение погубило 25 городских построек, под водой оказалась одна из самых крупных электростанций из-за чего света лишились несколько богатых кварталов.

Наводнения в Москве случались и позже. К примеру, в 1931 году вода поднялась на 6,8 метра. Только после сооружения в середине прошлого века Истринского, Можайского, Рузского и Озернинского водохранилищ серьезные наводнения на Москве-реке прекратились.

Однако, из-за весеннего паводка наводнения случались и на Яузе. Относительно крупных было четыре — в 1951, 1952, 1955 и 1957 годах. Река Неглинная тоже периодически выходила из берегов, даже после того, как ее пустили под землей в коллекторе — изначально трубы могли пропускать только 13,7 кубометров воды в секунду. При сильных ливнях пропускной способности не хватало, и под водой оказывались Самотечная и Трубная площади, а также Неглинная улица.

Лето 2010-го многие москвичи вспоминают с ужасом. Смог для мегаполиса — обычное явление. Однако восемь лет назад столицу накрыл дым от торфяных пожаров в Подмосковье , поэтому правильнее его назвать «мглой». Экстремальные превышения предельно допустимых концентраций угарного газа, диоксида азота и других веществ привели к тому, что по некоторым данным смертность в Москве в августе 2010 года выросла на треть.

Все началось в середине июля, когда жители южных и восточных районов стали ощущать постоянный сильный запах гари. Подпортил ситуацию ветер, который подул в юго-западном направлении и рассеял дым над всем городом.

В начале августа задымленность достигла наивысшей концентрации. Главный санитарный врач России советовал москвичам срочно взять отгул или отпуск и покинуть город. Дым проникал везде, даже на станции метро. В солнечный полдень видимость была настолько плохой, что казалось, будто на город уже опустились сумерки. Только 10 августа москвичи снова увидели небо.

Смерч

В 1904 году на центральную часть России обрушился разрушительный ураган, который на подходе к Москве «переродился» в настоящий смерч, сметающий все на своем пути. Под удар стихии попали Люблино, Карачарово, Лефорово и Сокольники. Тогда погибли более сотни человек.

Бытописатель Москвы Владимир Гиляровский в своих очерках писал:

«Я видел его начало и конец: пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни. Наступивший мрак сменился сразу зловеще желтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над Сокольниками спустилась черная туча — она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг все закрутилось, среди зигзагов молний вспыхивали желтые огни и багрово-желтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути».

Смерч без труда вырывал деревья с корнем, сносил крыши, срывал колокола. Смерч прошел и оставил лежать на городских улицах все, что «перемолол», включая тела погибших.

Шторм

Самым разрушительным в новейшей истории Москвы стал шторм, обрушившийся на столицу 29 мая прошлого года. Скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Его жертвами стали 18 человек, около 170 получили ранения различной степени тяжести.

Шторм валил деревья, только в Москве их пострадало более 27 тысяч. Ветер страшной силы опрокидывал остановочные павильоны, срывал рекламные конструкции. Повреждения получили крыши 243 зданий, 135 опор освещения и почти 2 тысячи автомобилей. Последствия стихии ликвидировали более 33 тысяч человек и порядка 5 тысяч единиц техники. Экономический ущерб, причиненный имуществу, составил 25 миллионов рублей. Очевидцы говорят, что ураган налетел стремительно и также неожиданно прекратился.

— Я шел по Тверской на совещание, — рассказывает бизнесмен Алексей Каркаев. — У меня офис в центре, на совещание торопился. Помню, что солнце светило, но небо было темное. И душно. Думал, что гроза будет. Поднялся в конференц-зал, началось совещание и за окнами сразу же полил дождь. Внутри было очень жарко, мы открыли форточки. Из окон видны были только крыши домов. Вскоре дождь и ветер стали настолько сильными, что вода стала заливать в открытые форточки — мы их закрыли. Совещание закончилось, забыв о дожде, я вышел на улицу. Асфальт кругом мокрый, и солнце светит опять. Я «залез» в интернет почитать новости — оказалось, что за два часа, пока шло совещание, погибло около 8 человек, а когда приехал домой — число погибших выросло до 16. Помню, что в голове не укладывалось, как такое могло случиться.

Ураган

Согласно официальной классификации, ураган 1998 года определяется как «шквалистый ветер». По разным данным катаклизм унес жизни от 8 до 11 человек, 150-200 человек получили ранения. Порывы ветра достигали скорости 31 метр в секунду. Ветер повалил 48 тысяч деревьев, повредил более 2 тысяч строений, нарушил работу общественного транспорта, повредил кровлю Большого театра и Большого Кремлевского дворца. Поваленные деревья сломали 12 зубцов стен Московского Кремля. Ущерб от стихии оценили в 1 миллиард рублей.

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