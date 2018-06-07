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В Кении 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения
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В Кении 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам заявило, что в Кении около 800 тысяч человек пострадали из-за наводнений. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, из-за наводнений, которые вызваны сильными дождями, погибли 186 человек, а около 300 тысяч покинули свои дома.
При этом из-за проблем вызванных наводнение в Кении были зафиксированы случаи заражения холерой.
Ранее отделение Международного комитета Красного Креста в Кении назвало число погибших за прошедший месяц в результате наводнений в стране.
Как отмечалось, власти страны продолжают перевозить пострадавших в безопасные районы.
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