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Порядка 800 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Кении
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Порядка 800 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Кении 

РИА Новости 22 минуты назад
ЖЕНЕВА, 7 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 800 тысяч человек пострадали из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Кении, сообщает в четверг Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).
По данным организации, из-за наводнений в стране уже погибли 186 человек, 100 получили ранения. Свои дома были вынуждены покинуть как минимум 300 тысяч человек.
Озабоченность УКГВ вызывает увеличение риска распространения опасных заболеваний в 17 пострадавших округах Кении из-за плохой санитарной обстановки и отсутствия чистой воды. По данным кенийского минздрава, случаи заражения холерой были зафиксированы в восьми округах, в том числе в Найроби.
В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) также отмечают, что только за прошлую неделю в Кении зафиксирован 261 новый случай заражения холерой. В восточных провинциях из-за наводнения растет опасность распространения малярии.
Сильные дожди обрушились на Кению в марте. Согласно данным кенийской метеорологической службы, за период с марта по май в ряде районов страны выпало рекордное за последние 50 лет количество осадков.
По прогнозам метеорологов, июне-августе ожидается небольшое превышение в количестве осадков в восточных районах, на озере Виктория, северо-западе Кении и в центральной рифтовой долине.
В то же время отмечается, что обильные дожди приведут к улучшению урожая.
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