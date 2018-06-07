Порядка 800 тысяч человек пострадали из-за наводнений в Кении

По данным организации, из-за наводнений в стране уже погибли 186 человек, 100 получили ранения. Свои дома были вынуждены покинуть как минимум 300 тысяч человек.

Озабоченность УКГВ вызывает увеличение риска распространения опасных заболеваний в 17 пострадавших округах Кении из-за плохой санитарной обстановки и отсутствия чистой воды. По данным кенийского минздрава, случаи заражения холерой были зафиксированы в восьми округах, в том числе в Найроби

Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) также отмечают, что только за прошлую неделю в Кении зафиксирован 261 новый случай заражения холерой. В восточных провинциях из-за наводнения растет опасность распространения малярии.

Сильные дожди обрушились на Кению в марте. Согласно данным кенийской метеорологической службы, за период с марта по май в ряде районов страны выпало рекордное за последние 50 лет количество осадков.

По прогнозам метеорологов, июне-августе ожидается небольшое превышение в количестве осадков в восточных районах, на озере Виктория, северо-западе Кении и в центральной рифтовой долине.

В то же время отмечается, что обильные дожди приведут к улучшению урожая.