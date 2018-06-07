Выполнявший рейс Сянган-Пекин самолет вернулся в аэропорт вылета предположительно из-за задымления в салоне

Сянган , 7 июня / Синьхуа / — Пассажирский самолет компании «Эйр Чайна», выполнявший рейс Сянган-Пекин, сегодня вечером был вынужден развернуться в аэропорт вылета. Он благополучно приземлился в международном аэропорту Сянгана. Об этом сообщили в Управлении аэропорта Сянгана.

В управлении заявили, что сегодня около 20:30 стало известно, что рейс СА110 авиакомпании «Эйр Чайна» после взлета в Сянганском международном аэропорту был вынужден вернуться в аэропорт вылета и в 20:53 совершил благополучную посадку. На работу аэропорта этот инцидент никак не повлиял.

Предполагается, что в салоне самолета произошло задымление. В аэропорту, в свою очередь, также были приняты необходимые меры. —0—