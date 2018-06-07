Верховный суд России эвакуировали после угрозы взрыва

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва, из здания эвакуированы сотрудники, ожидается прибытие кинологической службы", — пояснил источник.

Ранее в Москве из-за возгорания в НМИЦ хирургии им. А. Вишневского из здания были эвакуированы около 100 человек.

В здании НМИЦ хирургии им. А. Вишневского произошло возгорание медицинского аппарата в кабинете на пятом этаже.