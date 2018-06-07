В Кирове в пожаре в жилом доме пострадали женщина и ребенок

В четверг, 7 июня 2018 года, в Кирове в поселке Новом загорелся деревянный одноэтажный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Пожар начался около 11 часов. На пульт спасателей сигнал о возгорании поступил в 11:17.

К месту происшествия выехали десять пожарных расчетов.

«Во время пожара в доме находились бабушка и внук, которому 1 год и 8 месяцев. Они получили ожоги. Находятся в центре травматологии», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области

По предварительным данным, причиной пожара стал вспыхнувший фен, который находился в детской комнате.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Сумма ущерба устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

Фото — vk.com/zlo43