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В Кирове в пожаре в жилом доме пострадали женщина и ребенок
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В Кирове в пожаре в жилом доме пострадали женщина и ребенок 

Vyatka-grad.ru 49 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В четверг, 7 июня 2018 года, в Кирове в поселке Новом загорелся деревянный одноэтажный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Пожар начался около 11 часов. На пульт спасателей сигнал о возгорании поступил в 11:17.
К месту происшествия выехали десять пожарных расчетов.
«Во время пожара в доме находились бабушка и внук, которому 1 год и 8 месяцев. Они получили ожоги. Находятся в центре травматологии», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.
По предварительным данным, причиной пожара стал вспыхнувший фен, который находился в детской комнате.
Информация о состоянии пострадавших уточняется. Сумма ущерба устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.
Фото — vk.com/zlo43
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